Vieux château d’Homps & Jardin de Jeanne, Vieux Château d’Homps, Jardin de Jeanne., Homps

Vieux château d’Homps & Jardin de Jeanne 27 et 28 juin Vieux Château d’Homps, Jardin de Jeanne. Gers

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Vieux Château d’Homps, Jardin de Jeanne. 32120 HOMPS Homps 32120 Gers Occitanie

Jardin de Jeanne, d’inspiration médiévale, carrés où se mêlent légumes, aromatiques, condimentaires, médicinales et fleurs. Vieux château XIIIème s. Salle gasconne ruinée en cours de restauration ISMH chateau jardin

Sylvia de Saint Wandrille