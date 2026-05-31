Vieux château d’Homps & Jardin de Jeanne, Vieux Château d’Homps, Jardin de Jeanne., Homps
Vieux château d’Homps & Jardin de Jeanne, Vieux Château d’Homps, Jardin de Jeanne., Homps samedi 27 juin 2026.
Vieux château d’Homps & Jardin de Jeanne 27 et 28 juin Vieux Château d’Homps, Jardin de Jeanne. Gers
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Vieux Château d’Homps, Jardin de Jeanne. 32120 HOMPS Homps 32120 Gers Occitanie
Jardin de Jeanne, d’inspiration médiévale, carrés où se mêlent légumes, aromatiques, condimentaires, médicinales et fleurs. Vieux château XIIIème s. Salle gasconne ruinée en cours de restauration ISMH chateau jardin
Sylvia de Saint Wandrille