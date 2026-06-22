Informations pratiques

Homps

LES JEUDIS VIGNERON

35 quai des tonneliers Homps Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 17:00:00

fin : 2026-09-03 19:30:00

Date(s) :

2026-09-03

La Maison des Vins du Minervois vous convie pour une fin de journée After Work .

Les vigneronnes et vignerons présents vous feront profiter d’une agréable soirée le long du Quai des Tonneliers.

Dégustez le vin d’un producteur et un apéritif délicieux !

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35 quai des tonneliers Homps 11200 Aude Occitanie +33 4 68 91 29 48 maisondesvins@cru-minervois.com

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English :

The Maison des Vins du Minervois invites you to an after-work party.

The winegrowers present will make sure you enjoy a pleasant evening along the Quai des Tonneliers.

Enjoy a producer’s wine and a delicious aperitif!

L’événement LES JEUDIS VIGNERON Homps a été mis à jour le 2026-06-22 par