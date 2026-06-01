Les JNA au Super U de Contres, super u le controis en sologne, Le Controis-en-Sologne

Les JNA au Super U de Contres Samedi 6 juin, 09h00 super u le controis en sologne Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

C’est le moment de découvrir et de déguster des nouveautés et des produits de la région.

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Rendez vous avec nos producteurs JNA SUPER U CONTRES

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