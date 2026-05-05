LES JOLIES GIROFLEES SAUVAGES D’UN VILLAGE MEDIEVAL, Église de l’Assomption de Rochefort-en-Yvelines, Rochefort-en-Yvelines

LES JOLIES GIROFLEES SAUVAGES D’UN VILLAGE MEDIEVAL Dimanche 24 mai, 17h00 Église de l’Assomption de Rochefort-en-Yvelines Yvelines

Tarifs : ADULTE 8€ ; ENFANT 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T17:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T17:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Venez nous rejoindre dans le sud du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse à Rochefort-en-Yvelines. Nous vous invitons à une sortie autour des fleurs sauvages qui ont enchanté les poètes romantiques et pour certaines fleurs les amateurs de thé, de sirop, de parfum et de remèdes divers. Si la floraison est au rendez-vous, les giroflées jaune orangé aux parfums épicés, les aubriètes bleues poussant sur les vieux murs de l’église enchanteront notre sortie.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/le-village-de-rochefort-en-yvelines-les-jolies-giroflees-sauvages-d-un-village-medieval-7092

Église de l’Assomption de Rochefort-en-Yvelines Église de l’Assomption de Rochefort-en-Yvelines Rochefort-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/le-village-de-rochefort-en-yvelines-les-jolies-giroflees-sauvages-d-un-village-medieval-7092 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/le-village-de-rochefort-en-yvelines-les-jolies-giroflees-sauvages-d-un-village-medieval-7092 »}]

LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE Nature Sortie nature