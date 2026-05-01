Saint-Émilion

LES JOUALLES EN SCENE avec LIONEL PERMAL

801 Route de Magnan Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Nous vous invitons à poursuivre avec nous l’aventure Joualles en scène au château Cormeil-Figeac, à Saint-Émilion. Après une première soirée consacrée au théâtre d’improvisation, venez découvrir un nouveau rendez-vous artistique placé sous le signe de la rencontre et de l’émotion.

Cette fois-ci, venez assister à la venue de l’artiste mauricien Lionel Permal, qui se produira pour la toute première fois en France https://youtu.be/GbT1WH2amDI?si=m8S1Ua_PyhpVCyNM

Artiste reconnu à l’île Maurice, notamment au sein du groupe BLACKMEN BLUZ et comme fondateur du festival Kaz’Out, Lionel Permal propose aujourd’hui un spectacle en solo. Il y partage un parcours riche d’expériences, porté par une écriture sensible et habitée.

Venez vivre un moment unique dans le cadre exceptionnel du château Cormeil-Figeac, entre musique, émotion et découverte. .

801 Route de Magnan Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 81 20 97 lesjoualles@cormeil-figeac.com

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English : LES JOUALLES EN SCENE avec LIONEL PERMAL

L’événement LES JOUALLES EN SCENE avec LIONEL PERMAL Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Saint-Emilion