LES JOUALLES EN SCENE avec LIONEL PERMAL Saint-Émilion
LES JOUALLES EN SCENE avec LIONEL PERMAL Saint-Émilion vendredi 29 mai 2026.
Saint-Émilion
LES JOUALLES EN SCENE avec LIONEL PERMAL
801 Route de Magnan Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Nous vous invitons à poursuivre avec nous l’aventure Joualles en scène au château Cormeil-Figeac, à Saint-Émilion. Après une première soirée consacrée au théâtre d’improvisation, venez découvrir un nouveau rendez-vous artistique placé sous le signe de la rencontre et de l’émotion.
Cette fois-ci, venez assister à la venue de l’artiste mauricien Lionel Permal, qui se produira pour la toute première fois en France https://youtu.be/GbT1WH2amDI?si=m8S1Ua_PyhpVCyNM
Artiste reconnu à l’île Maurice, notamment au sein du groupe BLACKMEN BLUZ et comme fondateur du festival Kaz’Out, Lionel Permal propose aujourd’hui un spectacle en solo. Il y partage un parcours riche d’expériences, porté par une écriture sensible et habitée.
Venez vivre un moment unique dans le cadre exceptionnel du château Cormeil-Figeac, entre musique, émotion et découverte. .
801 Route de Magnan Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 81 20 97 lesjoualles@cormeil-figeac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES JOUALLES EN SCENE avec LIONEL PERMAL
L’événement LES JOUALLES EN SCENE avec LIONEL PERMAL Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Saint-Emilion
À voir aussi à Saint-Émilion (Gironde)
- Conférence Hervé GUYOMARD Sur l’épreuve des 24 heures du Mans Salle Gothique Saint-Émilion 28 mai 2026
- Le Festival Vibre Saint-Émilion 28 mai 2026
- Festival Philosophia 2026 Saint-Émilion 29 mai 2026
- Chantier Médiéval de Guyenne Saint-Émilion 29 mai 2026
- Les Cordeliers Vendredis Foodtruck & Jazz Saint-Émilion 29 mai 2026