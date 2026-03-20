Les Journées Champignons Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Les Journées Champignons

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-18

Une journée conviviale complète pour découvrir et se perfectionner dans le domaine des champignons avec les mycologues de la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes et de Nature et Avenir.Prévoir son pique-nique, une tenue adaptée aux conditions météorologiques (bottes, bouteille d’eau, chapeau..) Inscription obligatoire, 10€/personne.

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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

A fun-filled day to discover and improve your knowledge of mushrooms with mycologists from the Société d’Histoire Naturelle des Ardennes and Nature et Avenir. Bring your own picnic, weather-appropriate clothing (boots, water bottle, hat…) Registration required, 10?/person.

L’événement Les Journées Champignons Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme