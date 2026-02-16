Les Journées de l’Histoire La Nouvelle France Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes

Les Journées de l’Histoire La Nouvelle France

Théâtre de la Montjoie 8 Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Samedi au Théâtre de la Montjoie

15h à 16h15 Le marquis de Pérusse des Cars, Fais ce que doit advienne que pourra , conférence animée par Claudine Pauly

16h15 à 17h moment de convivialité

17h à 18h45 Le département de la Vienne et la Nouvelle-France, conférence animée par Alain Bourreau

19h à 20h Buffet froid sur réservation

20h à 21h Projection du film Racines, diaspora et guerre de Phil Comeau

Dimanche au Château de Monts-sur-Guesnes

15h à 17h L’Histoire commune de la France et de la Nouvelle France , quizz animé par Frédéric Gersal

Gratuit conférences, projection et quizz .

Théâtre de la Montjoie 8 Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 62 42 53 lesjourneesdelhistoire@gmail.com

