Les Journées de l’Histoire La Nouvelle France Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes samedi 7 mars 2026.
Théâtre de la Montjoie 8 Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Samedi au Théâtre de la Montjoie
15h à 16h15 Le marquis de Pérusse des Cars, Fais ce que doit advienne que pourra , conférence animée par Claudine Pauly
16h15 à 17h moment de convivialité
17h à 18h45 Le département de la Vienne et la Nouvelle-France, conférence animée par Alain Bourreau
19h à 20h Buffet froid sur réservation
20h à 21h Projection du film Racines, diaspora et guerre de Phil Comeau
Dimanche au Château de Monts-sur-Guesnes
15h à 17h L’Histoire commune de la France et de la Nouvelle France , quizz animé par Frédéric Gersal
Gratuit conférences, projection et quizz .
Théâtre de la Montjoie 8 Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 62 42 53 lesjourneesdelhistoire@gmail.com
