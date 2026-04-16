Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Journées de Pont ar Gler Schubert et la narration près du camping municipal Saint-Jean-du-Doigt jeudi 16 avril 2026.

Lieu : près du camping municipal

Adresse : Jardin du manoir de Pont ar Gler

Ville : 29630 Saint-Jean-du-Doigt

Département : Finistère

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Jean-du-Doigt

Dans le cadre du festival de Printemps de Pont ar Gler, venez découvrir deux concerts qui mettent en regard l’œuvre du maître viennois avec la narration romantique du 19eme siècle, avec Victor Lancelot Mahé, Arthur Coatalen & Nathan Noufel.

Programme du 16 mai
– F. Schubert Notturno pour trio avec piano Op. 148, D. 897
– F. Schubert Trio avec piano n°2 Op. 100, D. 929

Programme du 17 mai
– F. Liszt Tristia La Vallée d’Obermann S. 378c
– P. I. Tchaïkovski Trio avec piano Op. 50   .

près du camping municipal Jardin du manoir de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Journées de Pont ar Gler Schubert et la narration

L'événement Les Journées de Pont ar Gler Schubert et la narration Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BAIE DE MORLAIX

