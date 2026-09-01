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AGENDA · L'Isle-sur-la-Sorgue

Les Journées des Chiens Guides à la Fondation Frédéric Gaillanne Fondation Frédéric Gaillanne L’Isle-sur-la-Sorgue

samedi 26 septembre 2026 · Fondation Frédéric Gaillanne · L'Isle-sur-la-Sorgue

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Fondation Frédéric Gaillanne
Adresse
150 chemin de la tour de sabran
Ville
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
Département
Vaucluse
Tarif

L’Isle-sur-la-Sorgue

Les Journées des Chiens Guides à la Fondation Frédéric Gaillanne

Fondation Frédéric Gaillanne 150 chemin de la tour de sabran L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Découvrez l’univers des chiens guides lors de nos Journées Portes Ouvertes le samedi 27 et le dimanche 28 septembre.
Vous découvrirez les nouveaux binômes enfants/chiens guides et le travail de nos éducateurs et bénévoles.
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Fondation Frédéric Gaillanne 150 chemin de la tour de sabran L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 11 05 

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English :

Discover the world of guide dogs at our Open Days on Saturday September 27 and Sunday September 28.
You’ll discover the new child/guide dog pairs and the work of our educators and volunteers.

L’événement Les Journées des Chiens Guides à la Fondation Frédéric Gaillanne L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-08-14 par Isle sur la Sorgue Tourisme

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