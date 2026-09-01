Les Journées des Chiens Guides à la Fondation Frédéric Gaillanne Fondation Frédéric Gaillanne L’Isle-sur-la-Sorgue
samedi 26 septembre 2026 · Fondation Frédéric Gaillanne · L'Isle-sur-la-Sorgue
Informations pratiques
L’Isle-sur-la-Sorgue
Les Journées des Chiens Guides à la Fondation Frédéric Gaillanne
Fondation Frédéric Gaillanne 150 chemin de la tour de sabran L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Découvrez l’univers des chiens guides lors de nos Journées Portes Ouvertes le samedi 27 et le dimanche 28 septembre.
Vous découvrirez les nouveaux binômes enfants/chiens guides et le travail de nos éducateurs et bénévoles.
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Fondation Frédéric Gaillanne 150 chemin de la tour de sabran L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 11 05
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English :
Discover the world of guide dogs at our Open Days on Saturday September 27 and Sunday September 28.
You’ll discover the new child/guide dog pairs and the work of our educators and volunteers.
L’événement Les Journées des Chiens Guides à la Fondation Frédéric Gaillanne L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-08-14 par Isle sur la Sorgue Tourisme
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