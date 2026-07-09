Informations pratiques

Bias

les journées du patrimoine à Bias

Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune de Bias vous invite à une journée conviviale et familiale placée sous le signe des traditions et du patrimoine landais.

Au programme

Exposition de peintures et de photographies mettant à l’honneur les paysages et le patrimoine des Landes.

Spectacle d’échassiers landais.

Démonstration de gemmage, ancien savoir-faire de récolte de la résine des pins.

Visite guidée du village avec découverte de la fontaine Saint-Michel, de l’ancienne prison, du four à pain et de l’église.

Concours de pâtisserie, ouvert à tous les âges.

Concours de dessin pour petits et grands.

Initiation aux échasses landaises.

Une journée riche en découvertes, animations et traditions, ouverte à tous, pour célébrer le patrimoine historique et culturel de Bias dans une ambiance chaleureuse et festive.

Entrée libre. .

Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 48 36 76 untroupeaupourlavie@gmail.com

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English : les journées du patrimoine à Bias

L’événement les journées du patrimoine à Bias Bias a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan