les journées du patrimoine à Bias Bias
dimanche 20 septembre 2026 · Bias
Informations pratiques
Bias
les journées du patrimoine à Bias
Bias Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune de Bias vous invite à une journée conviviale et familiale placée sous le signe des traditions et du patrimoine landais.
Au programme
Exposition de peintures et de photographies mettant à l’honneur les paysages et le patrimoine des Landes.
Spectacle d’échassiers landais.
Démonstration de gemmage, ancien savoir-faire de récolte de la résine des pins.
Visite guidée du village avec découverte de la fontaine Saint-Michel, de l’ancienne prison, du four à pain et de l’église.
Concours de pâtisserie, ouvert à tous les âges.
Concours de dessin pour petits et grands.
Initiation aux échasses landaises.
Une journée riche en découvertes, animations et traditions, ouverte à tous, pour célébrer le patrimoine historique et culturel de Bias dans une ambiance chaleureuse et festive.
Entrée libre. .
Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 48 36 76 untroupeaupourlavie@gmail.com
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English : les journées du patrimoine à Bias
L’événement les journées du patrimoine à Bias Bias a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan
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