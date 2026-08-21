Les Journées du Patrimoine au Musée du Vin Brotte Musée du Vin Brotte Châteauneuf-du-Pape

Informations pratiques

Châteauneuf-du-Pape

Les Journées du Patrimoine au Musée du Vin Brotte

Musée du Vin Brotte Avenue Pierre de Luxembourg Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir le Musée du Vin Brotte à Châteauneuf du Pape !

Depuis près de 100 ans, la famille Brotte perpétue un savoir-faire vigneron unique, transmis de génération en génération.

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Musée du Vin Brotte Avenue Pierre de Luxembourg Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 59 44 caveau@brotte.com

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English :

Come and discover the Brotte Wine Museum in Châteauneuf du Pape during the Journées du Patrimoine!

For almost 100 years, the Brotte family has been perpetuating a unique winemaking know-how handed down from generation to generation.

L’événement Les Journées du Patrimoine au Musée du Vin Brotte Châteauneuf-du-Pape a été mis à jour le 2026-08-21 par Inter Rhône