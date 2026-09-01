Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents Moulin de pont des vents Montfleur

Informations pratiques

Montfleur

Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi ouvert de 10h à 18h, les visites seront à prix libre toute la journée avec des visites guidées sur demande. Fabrication aussi du pain sur place avec possibilité de l’acheter dans l’après midi.

Le dimanche, ouvert également à partir de 10h avec des visites comme le samedi. A 18h, la Cie la piste aux 4 chansons viendra faire un concert. Une buvette et petite restauration seront à disposition sur place. .

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 81 17 89

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English : Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents

L’événement Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents Montfleur a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE