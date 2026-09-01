Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents Moulin de pont des vents Montfleur
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de pont des vents · Montfleur
Informations pratiques
Montfleur
Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents
Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi ouvert de 10h à 18h, les visites seront à prix libre toute la journée avec des visites guidées sur demande. Fabrication aussi du pain sur place avec possibilité de l’acheter dans l’après midi.
Le dimanche, ouvert également à partir de 10h avec des visites comme le samedi. A 18h, la Cie la piste aux 4 chansons viendra faire un concert. Une buvette et petite restauration seront à disposition sur place. .
Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 81 17 89
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English : Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents
L’événement Les journées du patrimoine Moulin de pont des vents Montfleur a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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