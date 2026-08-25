Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Brantôme en Périgord

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée du cloître, de l’église et du clocher à 10h30, 14h00 et 15h00.

Visite commentée de l’ancienne hostellerie des pèlerins à 11h00.

Visite commentée des grottes de l’abbaye à 16h00.

Tarif 4€. Gratuit de 12 ans.

Visite commentée du cloître, de l’église et du clocher à 10h30, 14h00 et 15h00.

Visite commentée de l’ancienne hostellerie des pèlerins à 11h00.

Visite commentée des grottes de l’abbaye à 16h00.

Tarif 4€. Gratuit de 12 ans. .

Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr

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English : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Guided tour of the cloister, the church, and the bell tower at 10:30 a.m., 2:00 p.m., and 3:00 p.m.

Guided tour of the former pilgrims’ hostel at 11:00 a.m.

Guided tour of the abbey caves at 4:00 p.m.

Admission: 4?. Free for children under 12.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne