Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord
dimanche 20 septembre 2026 · Boulevard Charlemagne · Brantôme en Périgord
Informations pratiques
Brantôme en Périgord
Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée des grottes de l’abbaye à 10h30.
Visite commentée de l’hostellerie à 11h.
Visite commentée du cloître, de l’église et du clocher à 14h00 et 16h.
Visite commentée des carrières à 15h30.
Tarif 4€. Gratuit 12 ans.
Visite commentée des grottes de l’abbaye à 10h30.
Visite commentée de l’hostellerie à 11h.
Visite commentée du cloître, de l’église et du clocher à 14h00 et 16h.
Visite commentée des carrières à 15h30.
Tarif 4€. Gratuit 12 ans. .
Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr
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English : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme
Guided tour of the abbey caves at 11am.
Guided tour of the bell tower at 2.30pm and 4pm.
Price: 4? Free for children under 12.
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne
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