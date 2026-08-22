Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Brantôme en Périgord

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée des grottes de l’abbaye à 10h30.

Visite commentée de l’hostellerie à 11h.

Visite commentée du cloître, de l’église et du clocher à 14h00 et 16h.

Visite commentée des carrières à 15h30.

Tarif 4€. Gratuit 12 ans.

Visite commentée des grottes de l’abbaye à 10h30.

Visite commentée de l’hostellerie à 11h.

Visite commentée du cloître, de l’église et du clocher à 14h00 et 16h.

Visite commentée des carrières à 15h30.

Tarif 4€. Gratuit 12 ans. .

Boulevard Charlemagne Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr

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English : Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme

Guided tour of the abbey caves at 11am.

Guided tour of the bell tower at 2.30pm and 4pm.

Price: 4? Free for children under 12.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne