Informations pratiques

Bazicourt

Les Journées Européennes du Patrimoine Bazicourt

Bazicourt Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine Bazicourt

Visite libre de l’église Saint-Nicolas de 10h à 18h

Renseignements Mairie de Bazicourt au 03 44 29 03 28 .

Bazicourt 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 03 28

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English :

European Heritage Days: Bazicourt

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine Bazicourt Bazicourt a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte