Les Journées Européennes du Patrimoine Bazicourt Bazicourt
samedi 19 septembre 2026 · Bazicourt
Informations pratiques
Bazicourt
Les Journées Européennes du Patrimoine Bazicourt
Bazicourt Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine Bazicourt
Visite libre de l’église Saint-Nicolas de 10h à 18h
Renseignements Mairie de Bazicourt au 03 44 29 03 28 .
Bazicourt 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 03 28
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English :
European Heritage Days: Bazicourt
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine Bazicourt Bazicourt a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte