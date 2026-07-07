Informations pratiques

Cinqueux

Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux

Cinqueux Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux

Visite libre de l’église Saint-Martin de 10h à 12h et de 14h à 17h

Renseignements Mairie de Cinqueux au 03 44 72 81 13 .

Cinqueux 60940 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 81 13

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English :

European Heritage Days: Cinqueux

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux Cinqueux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte