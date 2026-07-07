Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux Cinqueux
samedi 19 septembre 2026 · Cinqueux
Informations pratiques
Cinqueux
Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux
Cinqueux Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux
Visite libre de l’église Saint-Martin de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements Mairie de Cinqueux au 03 44 72 81 13 .
Cinqueux 60940 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 81 13
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English :
European Heritage Days: Cinqueux
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux Cinqueux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte