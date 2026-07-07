UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cinqueux

Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux Cinqueux

samedi 19 septembre 2026 · Cinqueux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
60940 Cinqueux
Département
Oise
Tarif

Cinqueux

Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux

Cinqueux Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux
Visite libre de l’église Saint-Martin de 10h à 12h et de 14h à 17h

Renseignements Mairie de Cinqueux au 03 44 72 81 13   .

Cinqueux 60940 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 81 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days: Cinqueux

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine Cinqueux Cinqueux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte