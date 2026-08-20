Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à l’Île de Versailles Maison de l’Erdre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

????? Samedi 19 et dimanche 20 septembre Regards sur les jardins du JaponExposition photographique immersive de Clément Keller et Frédéric SoreauPlongez dans l’art des jardins japonais au Jardin Japonais de l’Île de Versailles, à la Maison de l’Erdre.En accès libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h | GratuitRéalisation de compositions de l’école OharaPar les élèves de l’association Atlantique JaponDe 10h à 12h | GratuitL’esprit du kogeï dans l’art du laqueIsabelle Violain, artisane d’art, présentera diverses expressions de son travail au travers de ses créations: Kintsugi, kanshitsu, « mingeï »…En accès libre à partir de 14h30 | GratuitDémonstration d’IkebanaXavier Benureau, enseignant, présentera les techniques de réalisation d’un bouquet Ikebana. Les bouquets réalisés à cette occasion seront exposés dans la maison de l’Erdre durant le week-end.En accès libre à partir de 14h30 | Gratuit Venez également profiter d’un espace détente de lecture en accès libre et gratuit, de jeux pistes et d’un « mini jardin zen » à réaliser sur place.

Maison de l’Erdre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 41 11 https://metropole.nantes.fr/lieu/maison-de-l-erdre Animation.IleDeVersailles@mairie-nantes.fr



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