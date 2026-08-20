Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine au Jardin des Plantes Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

????? Samedi 19 septembre???? En accès libre Petits secrets d’herbiersJeu de piste à énigmes pour toute la famille. Le journal d’une petite fille a été retrouvé au Jardin des Plantes. Les joueurs vont partir sur ses traces et mener une enquête au cours de laquelle ils découvriront les herbiers et leurs secrets.Niveau Jeune pousse – Parcours plus court et très guidé, plutôt pour les plus petits. (45min/1h)Niveau Aventurière ou aventurier – Parcours plus long et énigmes plus ardues. (1h/1h30)Livrets à retirer à l’accueil du Jardin des Plantes | De 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h45 (dernier départ à 16h30) ???? Sur réservation Planche d’herbier sous les arbres du Jardin des PlantesDepuis des décennies, le Jardin des Plantes réalise des herbiers pour sa collection scientifique. À votre tour, créez votre propre planche d’herbier et partez à la découverte des secrets des noms scientifiques et de l’identification des espèces végétales.Atelier tout public | Jauge limitée (8 personnes en simultané) | Durée : 30 mn | À 10h30, 11h15 et 12h -14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 | Sur inscriptionCarnet de voyage dans les serres du Jardin des PlantesVenez explorer les serres du Jardin des Plantes avec vos pinceaux ! Anaïs, illustratrice de l’atelier BOTANIQUE, vous propose un voyage à la découverte des trésors végétaux qui s’épanouissent dans les Serres des milieux arides et sous le Palmarium. Laissez-vous inspirer par l’ambiance dépaysante des serres pour réaliser votre carnet de voyage, à l’aquarelle…De 10h à 13h | Carnet de voyage dans la Serre des milieux aridesDe 15h à 18h | Carnet de voyage dans le PalmariumAdos & adultes initiés au dessin, débutants à l’aquarelle acceptésMatériel fourni | Possibilité d’apporter son propre carnet de voyage et son matériel d’aquarelle personnel. Nombre de participants maximum : 12 personnes | Sur inscription ????? Dimanche 20 septembre???? En accès libre Visite des serres historiques de NantesLes 800 m² de serres du Jardin des Plantes vous invitent à un véritable voyage exotique, entre climats tropicaux et paysages arides, dans un cadre architectural aussi remarquable que dépaysant.À 15h, visite d’une des collections botaniques du jardin avec le jardinier référent. Durée 45mnÀ 16h, visite du palmarium, serre tropicale humide. Durée 30 mnÀ 16h30, visite des serres de milieu aride. Durée 30mnGratuit | Rendez-vous à l’accueil du Jardin des Plantes pour le départ de la visite (places limitées) | Le Palmarium n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulantsPetits secrets d’herbiersJeu de piste à énigmes pour toute la famille. Le journal d’une petite fille a été retrouvé au Jardin des plantes. Les joueurs vont partir sur ses traces et mener une enquête au cours de laquelle ils découvriront les herbiers et leurs secrets.Niveau Jeune pousse – Parcours plus court et très guidé, plutôt pour les plus petits. (45min/1h)Niveau Aventurière et aventurier – Parcours plus long et énigmes plus ardues. (1h/1h30)Livret à retirer à l’accueil du Jardin des Plantes | De 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h45 (dernier départ à 16h30) ???? Sur réservation Atelier « Photo à la loupe »Et si l’on prenait son téléphone pour déconnecter ? Pas de réseaux, que des photos ! Équipé d’une loupe botanique, explorez et immortalisez les petits détails du monde végétal. Photographiée à la loupe, la nature vous révélera quelques-uns de ses secrets…Jauge limitée (15 personnes en simultané) | Tout public | Durée : 30 mn | À 10h30, 11h15 et 12h -14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 | Sur inscription

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes



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