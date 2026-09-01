AGENDA · Rieux
Les Journées Européennes du Patrimoine: Rieux Rieux
samedi 19 septembre 2026 · Rieux
Informations pratiques
Rieux
Les Journées Européennes du Patrimoine: Rieux
Rieux Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine: Rieux
Visite libre de l’église Saint-Denis de 9h à 18h.
Renseignements
Mairie de Rieux au 03 44 70 72 72 .
Rieux 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 70 72 72
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English :
European Heritage Days: Rieux
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine: Rieux Rieux a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
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