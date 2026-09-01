Informations pratiques

Rieux

Les Journées Européennes du Patrimoine: Rieux

Rieux Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine: Rieux

Visite libre de l’église Saint-Denis de 9h à 18h.

Renseignements

Mairie de Rieux au 03 44 70 72 72 .

Rieux 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 70 72 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days: Rieux

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine: Rieux Rieux a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte