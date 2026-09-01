Informations pratiques

Roberval

Les Journées Européennes du Patrimoine: Roberval

Roberval Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine Roberval

Visite libre de l’église Saint-Remy

Samedi 19 Septembre 14h-18h

Dimanche 20 Septembre 10h-16h

Nichée au cœur du village de Roberval, l’église Saint-Rémy est un précieux témoin de l’histoire locale. Édifiée entre le XIIᵉ et le XVIᵉ siècle, son architecture sobre et élégante et son atmosphère paisible et authentique en font un lieu emblématique du patrimoine robervallois. Parmi les éléments remarquables de l’église, ne manquez pas son porche du XVIᵉ siècle avec ses élégantes sculptures et sa nef lambrissée.

Renseignements traitdunion60roberval@gmail.com .

Roberval 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 96 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days: Roberval

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine: Roberval Roberval a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte