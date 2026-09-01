Les Journées Européennes du Patrimoine: Roberval Roberval
samedi 19 septembre 2026 · Roberval
Informations pratiques
Roberval
Les Journées Européennes du Patrimoine: Roberval
Roberval Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine Roberval
Visite libre de l’église Saint-Remy
Samedi 19 Septembre 14h-18h
Dimanche 20 Septembre 10h-16h
Nichée au cœur du village de Roberval, l’église Saint-Rémy est un précieux témoin de l’histoire locale. Édifiée entre le XIIᵉ et le XVIᵉ siècle, son architecture sobre et élégante et son atmosphère paisible et authentique en font un lieu emblématique du patrimoine robervallois. Parmi les éléments remarquables de l’église, ne manquez pas son porche du XVIᵉ siècle avec ses élégantes sculptures et sa nef lambrissée.
Renseignements traitdunion60roberval@gmail.com .
Roberval 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 96 69
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English :
European Heritage Days: Roberval
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine: Roberval Roberval a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte