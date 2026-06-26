Réguiny

Les journées plage à Carnac

2 Rue du Chanoine Martin Réguiny Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Partez pour une journée plage à Carnac en car !

Tous les jeudis du 9 juillet au 20 août.

Départs 9h Réguiny ; 9h45 Mûr-de-Bretagne ; 10h15 Pontivy (La Plaine)

Retours 18h Pontivy ; 18h30 Mûr-de-Bretagne ; 19h15 Réguiny

15€/pers (10€ moins de 12 ans)

Règlement à l’inscription (avant le mardi 17h)

*un minimum de participants est requis pour assurer le déplacement .

2 Rue du Chanoine Martin Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 61 01

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English :

L’événement Les journées plage à Carnac Réguiny a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté