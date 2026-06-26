Les journées plage à Carnac Réguiny
Les journées plage à Carnac Réguiny jeudi 9 juillet 2026.
Réguiny
Les journées plage à Carnac
2 Rue du Chanoine Martin Réguiny Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Partez pour une journée plage à Carnac en car !
Tous les jeudis du 9 juillet au 20 août.
Départs 9h Réguiny ; 9h45 Mûr-de-Bretagne ; 10h15 Pontivy (La Plaine)
Retours 18h Pontivy ; 18h30 Mûr-de-Bretagne ; 19h15 Réguiny
15€/pers (10€ moins de 12 ans)
Règlement à l’inscription (avant le mardi 17h)
*un minimum de participants est requis pour assurer le déplacement .
2 Rue du Chanoine Martin Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 61 01
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English :
L’événement Les journées plage à Carnac Réguiny a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté