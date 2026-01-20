Les jours Créa avec Margot Liberty Office de Tourisme Andernos-les-Bains

Les jours Créa avec Margot Liberty

Office de Tourisme Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-09 12:30:00

Date(s) :

2026-02-09

Venez à la rencontre d’une créatrice locale Margot Liberty à l’Office de tourisme !

Jours Créa reviennent pour leur second rendez-vous avec la participation de Margot Liberty.

Cette nouvelle édition promet une immersion totale dans la créativité échanges inspirants et découvertes autour des nouvelles tendances artistiques et créatives.

Margot Liberty partagera son regard unique et son art le temps d’une journée spéciale.

Margot Liberty, véritable exploratrice de la couleur et des formes, est une créatrice qui valorise les objets hauts en couleur et pleins de caractère.

Son univers mêle design, artisanat et fantaisie, allant des lampes et caches-pots aux décorations murales personnalisées, en passant par des accessoires uniques comme chouchous et barrettes à motifs.

Chaque création reflète son goût pour les textures audacieuses et les associations chromatiques originales, .

Office de Tourisme Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les jours Créa avec Margot Liberty

L’événement Les jours Créa avec Margot Liberty Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Andernos-les-Bains