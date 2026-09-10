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Les jours Créa avec Mon p’tit tour de tarte Office de Tourisme Andernos-les-Bains

lundi 19 octobre 2026 · Office de Tourisme · Andernos-les-Bains

Les jours Créa avec Mon p’tit tour de tarte Office de Tourisme Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Les jours Créa avec Mon p’tit tour de tarte

Office de Tourisme Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 09:30:00
fin : 2026-10-19 13:00:00

Date(s) :
2026-10-19

L’Office de Tourisme accueille Mon p’tit tour de tarte, pour présenter son travail et ses ateliers de pâtisserie lors d’un rendez-vous très gourmand !
Accès libre   .

Office de Tourisme Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95 

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English :

L’événement Les jours Créa avec Mon p’tit tour de tarte Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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