Les Joyeux Mineurs ont 115 ans !, Eglise La Grand Combe, Branoux-les-Taillades

Les Joyeux Mineurs ont 115 ans ! Samedi 6 juin, 20h00 Eglise La Grand Combe Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Eglise La Grand Combe 30110, La Grand-Combe Branoux-les-Taillades 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 83 67 »}, {« type »: « email », « value »: « ass-les-joyeux-mineurs@orange.fr »}]

Soirée festive avec spectacle par Les Joyeux Mineurs et bal folk animé par Les Grandes Gigues.