Les JPPM 2026 à Donnemarie-Dontilly, Rue René Cassin, 77520 donnemarie-dontilly, donnemarie-dontilly

Les JPPM 2026 à Donnemarie-Dontilly Samedi 27 juin, 10h00 Rue René Cassin, 77520 donnemarie-dontilly seine et marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Présentation de l’événement

ACréDéPô organise la neuvième édition des JPPM2026 à Donnemarie-Dontilly. L’événement se tiendra le samedi 27 juin 2026, de 10 h à 18 h, dans le parc Renée Cassin. Cette année, le thème choisi est « Tours et détours ».

Les exposants et activités

De nombreux stands seront présents pour accueillir les visiteurs, notamment l’AGRENABA, Astro Bassée-Montois, SHAAP, un viticulteur, le musée de la vie d’autrefois qui racontera la vie rurale du siècle dernier, Monsieur Palette, un tourneur sur bois, François Galoyer, sculpteur animalier, l’épi de Gurcy, Execo (Atelier créatif), un apiculteur, CRISTAL (initiation aux Sciences de la Terre)… et bien sûr ACréDéPô.

Animations et divertissements

La journée sera animée par la compagnie Lez’Arts Dramatik qui proposera des ateliers destinés aux jeunes publics. Les participants pourront également profiter de séances de tir à l’arc, de petites scénettes, d’une chasse au trésor («Donnemarie-Dontilly cache ses trésors»), d’un concours photo sur le thème « Tours et détours », d’une tombola et de nombreux lots à gagner tout au long de la journée. Un stand boissons, glaces et un food-truck seront également à disposition des visiteurs.

Rue René Cassin, 77520 donnemarie-dontilly rue rené cassin donnemarie-dontilly 77520 seine et marne Île-de-France

Artisans, compagnie Lez’Arts Dramatik, chasse au trésor, concours photos, food-truck, tombola,23 standistes, de nombreux lots à gagner tout au long de la journée ACréDéPô Donnemarie-Dontilly

Sandrine Pirson