LES JUMEAUX – THEATRE A L’OUEST Caen

LES JUMEAUX Début : 2026-09-26 à 21:00. Tarif : – euros.

Inséparables, imprévisibles, impertinents et forcément immanquables !Les Jumeaux ont décidé de tout vous dire de leur double vie, des bébés qu’ils étaient aux papas qu’ils sont devenus.La trentaine bien entamée, ils se posent des questions (presque) existentielles.Par exemple : Et si leurs parents les avaient inversés à la maternité ?Avec tendresse et élégance, authenticité et bienveillance, Steeven et Christopher vous promettent un spectacle sans temps mort et plus Vivant que jamais.Venez partager un grand moment de complicité et de rire avec ce duo surprenant, attachant, taquin, véloce. Et s’il est évident qu’ils se ressemblent, il se pourrait que ces Jumeaux là vous ressemblent aussi…Critiques Presse :« Aussi irrésistibles qu’effrontés » Télérama« Dans ce spectacle complètement décapant, les Jumeaux nous racontent leur double vie avec une tendresse qui colle parfaitement avec l’interaction qu’ils entretiennent avec des spectateurs souvent pliés en deux. C’est drôle. Furieusement drôle. » La Voix Du Nord« Pas une seule seconde de répit pour les spectateurs : sens du rythme, complicité avec le public, mots lancés comme dans un match de ping-pong. On rit beaucoup, sans vulgarité.» La Provence« Absurde, Folie, Improvisation : sur scène, leur complicité fraternelle et naturelle fait des merveilles. » La Dépêche du Midi« Drôles, impertinents et attachants, Les Jumeaux déroulent un spectacle sans temps mort, avec une énergie communicative. » Le Dauphiné Libéré« Une récréation pleine de fraîcheur ! Les Jumeaux tirent souvent des larmes de joie au public et renouvellent le monde des comiques ! » Le Figaro

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14