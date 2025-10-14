Les jupes – Soraya Thomas / Cie Morphose OARA – MÉCA Bordeaux

Les jupes – Soraya Thomas / Cie Morphose Jeudi 26 février 2026, 20h00 OARA – MÉCA Gironde

Tarifs : plein 12€ – réduit 8€ – carte jeune Bordeaux Métropole 6€ – carte Manuf’ 10€ – carte Manuf’ réduit 6€ – infidèle 10€ – infidèle réduit 6€

Début : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T21:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T20:00:00+01:00 – 2026-02-26T21:00:00+01:00

Soraya Thomas – Cie Morphose

Avec Les Jupes, Soraya Thomas entame un cycle de recherche sur la joie et l’insoumission. Ce premier opus questionne la masculinité, la construction et la persistance de ses normes, par le prisme du défilé chorégraphique. Tout en humour et ambiance punk-rock, la chorégraphe détourne cet espace d’exposition des corps en celui d’une déconstruction des codes du patriarcat. Avec un catwalk amovible pour terrain de jeu, 4 danseurs, défiant la binarité des genres, explorent diverses marches (militaire, processionnelle, …) et font dérailler cette Fashion Week ironique. D’une puissante énergie libératrice, entre ondulations, ruptures, sauts, luttes ou embrassades, leur gestuelle déforme leurs corps, déjoue les archétypes et invente d’autres modèles.

chorégraphe Soraya Thomas / assistante chorégraphique Maëva Curco-Llovera / interprètes Piero Dubosc, Adrien Martins, Gwendal Raymond, Jules Martin / collaboration musicale Erick Lebeau / régisseur général Frédéric Dubreuil / création lumière Christophe Bruyas / ingénieur son Cédric Nugier / costumes Juliette Adam / création scénographie Camille Constant et Soraya Thomas / construction scénographie Cédric Perraudeau

COPRODUCTION LA MANUFACTURE CDCN

jeu. 26 février – 20h / 55 min – à partir de 12 ans

lieu : OARA – MECA, Bordeaux

en coréalisation avec l’OARA, office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine

OARA – MÉCA Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Cédric Demaison