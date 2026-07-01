Les Kapsber’girls A court d’Air Concert grand format Festival Baroque en Forez le bourg Saint-Jean-Soleymieux

Informations pratiques

Saint-Jean-Soleymieux

Les Kapsber’girls A court d’Air Concert grand format Festival Baroque en Forez

le bourg Eglise Saint-Jean-Soleymieux Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emplois et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Avec leur nouvelle création, Les Kapsber’girls explorent l’univers raffiné et expressif de l’air de cour, joyau de la musique française des XVIe et XVIIe siècles.

Un avant propos avec Julien Garde aura lieu sur les airs de cour à 19h.

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le bourg Eglise Saint-Jean-Soleymieux 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : Les Kapsber’girls A court d’Air Concert grand format Festival Baroque en Forez

With their new creation, Les Kapsber?girls explore the refined and expressive world of the air de cour, a jewel of 16th- and 17th-century French music.

An introductory talk with Julien Garde will take place to the sounds of airs de cour at 7 p.m.

L’événement Les Kapsber’girls A court d’Air Concert grand format Festival Baroque en Forez Saint-Jean-Soleymieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Loire Forez