Sur les airs de cour avant propos Festival Baroque en Forez le bourg Saint-Jean-Soleymieux
samedi 10 octobre 2026 · le bourg · Saint-Jean-Soleymieux
Informations pratiques
Saint-Jean-Soleymieux
Sur les airs de cour avant propos Festival Baroque en Forez
le bourg Eglise Saint-Jean-Soleymieux Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Avant-propos de Julien Garde sur les airs de cour avant le concert.
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le bourg Eglise Saint-Jean-Soleymieux 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com
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English :
Foreword by Julien Garde on court music before the concert.
L’événement Sur les airs de cour avant propos Festival Baroque en Forez Saint-Jean-Soleymieux a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Loire Forez