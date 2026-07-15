Sur les airs de cour avant propos Festival Baroque en Forez le bourg Saint-Jean-Soleymieux

Informations pratiques

Saint-Jean-Soleymieux

Sur les airs de cour avant propos Festival Baroque en Forez

le bourg Eglise Saint-Jean-Soleymieux Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Avant-propos de Julien Garde sur les airs de cour avant le concert.

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le bourg Eglise Saint-Jean-Soleymieux 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English :

Foreword by Julien Garde on court music before the concert.

L’événement Sur les airs de cour avant propos Festival Baroque en Forez Saint-Jean-Soleymieux a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Loire Forez