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AGENDA · Saint-Jean-Soleymieux

Sur les airs de cour avant propos Festival Baroque en Forez le bourg Saint-Jean-Soleymieux

samedi 10 octobre 2026 · le bourg · Saint-Jean-Soleymieux

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
le bourg
Adresse
Eglise
Ville
42560 Saint-Jean-Soleymieux
Département
Loire
Tarif

Saint-Jean-Soleymieux

Sur les airs de cour avant propos Festival Baroque en Forez

le bourg Eglise Saint-Jean-Soleymieux Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Avant-propos de Julien Garde sur les airs de cour avant le concert.
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le bourg Eglise Saint-Jean-Soleymieux 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69  contact@loireforez.com

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English :

Foreword by Julien Garde on court music before the concert.

L’événement Sur les airs de cour avant propos Festival Baroque en Forez Saint-Jean-Soleymieux a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Loire Forez

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