Les lacs de montagne, enquête sous la surface – par Florence Mazier CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Les lacs de montagne, enquête sous la surface – par Florence Mazier

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Cette conférence s’appuie sur les travaux menés dans le cadre de l’Observatoire pyrénéen des lacs, qui vise à documenter l’évolution des milieux lacustres de montagne face aux changements climatiques et aux pressions anthropiques. Nous aborderons les dynamiques récentes et passées des lacs pyrénéens et leur intérêt comme indicateurs des évolutions environnementales en cours. F. Mazier

Florence Mazier est chercheure au CNRS au sein du laboratoire GEODE (UMR 5602 CNRS Géographie de l’environnement). Ses recherches portent sur l’étude des dynamiques environnementales et paysagères sur le temps long, à partir des archives naturelles (pollens, charbons, sédiments), afin de comprendre les interactions entre sociétés et milieux.

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

This conference draws on research conducted by the Pyrenean Lake Observatory, which aims to document changes in mountain lake ecosystems in the face of climate change and human-induced pressures. We will discuss the recent and past dynamics of Pyrenean lakes and their significance as indicators of ongoing environmental changes. F. Mazier

Florence Mazier is a researcher at the CNRS within the GEODE laboratory (UMR 5602 CNRS Environmental Geography). Her research focuses on the study of environmental and landscape dynamics over the long term, using natural archives (pollen, charcoal, sediments), to understand the interactions between societies and their environments.

L’événement Les lacs de montagne, enquête sous la surface – par Florence Mazier Cauterets a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc National des Pyrénées|CDT65