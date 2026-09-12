Informations pratiques

Treffieux

LES LANDES VIVANTES SE FORMER

Sainte-Marie Treffieux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 09:00:00

fin : 2026-10-08 18:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-09

La ferme des Landes Vivantes vous propose des formations sur la thématique de la théiculture biologique

La ferme propose des formations professionnelles pour enseigner le métier de paysan et artisan du thé, depuis la culture du théier sous nos latitudes, jusqu’à la transformation des feuilles en thé vert et thé noir. Finançable VIVEA.

Tarifs prise en charge VIVEA et coût supplémentaire de 35 € par jour / Hors VIVEA coût de 115 € par jour

Sur réservation auprès de la ferme Les Landes Vivantes .

Sainte-Marie Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@leslandesvivantes.fr

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English :

The Landes Vivantes farm offers training courses on organic tea growing

L’événement LES LANDES VIVANTES SE FORMER Treffieux a été mis à jour le 2026-04-18 par Pays Erdre Canal Forêt