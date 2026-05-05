Les légendes de Suisse normande, Lieu de rdv donné à la réservation, Le Vey

Les légendes de Suisse normande Mercredi 21 octobre, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

Chaussez vos baskets et prenez de la hauteur ! Du haut des Rochers des Parcs, découvrez les légendes qui ont marqué l’histoire de la Suisse normande. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Tout public (dès 8 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr

(3km/2h) – Niveau 2

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