Les légendes du Paris maudit : visite nocturne

Au programme de cette sortie exceptionnelle : une visite autour des étranges légendes et des curieuses anecdotes qui ont ponctué l’Histoire de la capitale à travers les siècles. Du barbier sanglant aux portes du #Diable de Notre-Dame, en passant par l’ancien cimetière des Innocents, la Ville Lumière dévoile peu à peu sa face cachée et mystérieuse.

C’est à la tombée de la nuit que Sous Les Pavés et Guillaume vous donnent rendez-vous pour une balade insolite au cœur du Paris maudit.

Le jeudi 27 août 2026

de 19h00 à 21h10

Le vendredi 07 août 2026

de 19h00 à 21h10

Le vendredi 31 juillet 2026

de 19h00 à 21h10

Le samedi 18 juillet 2026

de 19h00 à 21h10

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h00 à 21h10

Le samedi 20 juin 2026

de 19h00 à 21h10

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 21h10

payant 21€/pers Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T00:10:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T21:10:00+02:00;2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T21:10:00+02:00;2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T21:10:00+02:00;2026-07-18T19:00:00+02:00_2026-07-18T21:10:00+02:00;2026-07-31T19:00:00+02:00_2026-07-31T21:10:00+02:00;2026-08-07T19:00:00+02:00_2026-08-07T21:10:00+02:00;2026-08-27T19:00:00+02:00_2026-08-27T21:10:00+02:00



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