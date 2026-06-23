Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les livres moches du Patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les livres moches du Patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les livres moches du Patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public 

Moisi, mouillé, brûlé, grignoté… quand il traverse les siècles, la vie d’un livre n’est pas toujours facile. Découvrez l’envers du décor des collections anciennes de la Bibliothèque, et les techniques de sauvetage de nos aventuriers des livres perdus !

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=livres-moches


Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)