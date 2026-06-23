Les livres moches du Patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes
Les livres moches du Patrimoine Médiathèque Jacques Demy Nantes dimanche 20 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
Moisi, mouillé, brûlé, grignoté… quand il traverse les siècles, la vie d’un livre n’est pas toujours facile. Découvrez l’envers du décor des collections anciennes de la Bibliothèque, et les techniques de sauvetage de nos aventuriers des livres perdus !
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=livres-moches
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