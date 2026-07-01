Les livres moches du Patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Les livres moches du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Moisi, mouillé, brûlé, grignoté… quand il traverse les siècles, la vie d’un livre n’est pas toujours facile. Découvrez l’envers du décor des collections anciennes de la Bibliothèque, et les techniques de sauvetage de nos aventuriers des livres perdus !
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Découvrez l’envers du décor des collections anciennes de la Bibliothèque, et les techniques de sauvetage de nos aventuriers des livres perdus !
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