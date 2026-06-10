Les livres ont la bougeotte Bassin des Dervallières Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 10:30 –

Gratuit : oui entrée libre En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

Lectures d’albums jeunesse pour les enfants accompagnés de leurs parents.Départ à 10h30 de la bibliothèque, repli à la bibli en cas de pluie !

Bassin des Dervallières Nantes 44100

02 40 43 97 67



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