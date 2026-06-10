Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les livres ont la bougeotte Bassin des Dervallières Nantes

Les livres ont la bougeotte Bassin des Dervallières Nantes

Les livres ont la bougeotte Bassin des Dervallières Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Bassin des Dervallières

Adresse : 5 rue Auguste Renoir 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 10:30 –
Gratuit : oui entrée libre En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8 

Lectures d’albums jeunesse pour les enfants accompagnés de leurs parents.Départ à 10h30 de la bibliothèque, repli à la bibli en cas de pluie !

Bassin des Dervallières Nantes 44100
02 40 43 97 67


Afficher la carte du lieu Bassin des Dervallières et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)