Les livres se délivrent Médiathèque Salins-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Les livres se délivrent
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Captif… Enfermé… Et si le document était prisonnier de lui-même ? À travers cette exposition, le fonds ancien se libère, se dévoile sous vos yeux. C’est le moment ou jamais de découvrir des documents que vous ne verrez qu’une fois écritures cachées, livres enfermés, livres abîmés… Les livres vous dévoilent leurs plus grands secrets !
Venez participer à la visite guidée de l’exposition par Cindy Landry, restauratrice du patrimoine à Salins-les-Bains.
Limité à 20 personnes .
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
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English : Les livres se délivrent
L’événement Les livres se délivrent Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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