Les livres se délivrent Médiathèque Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Les livres se délivrent

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Captif… Enfermé… Et si le document était prisonnier de lui-même ? À travers cette exposition, le fonds ancien se libère, se dévoile sous vos yeux. C’est le moment ou jamais de découvrir des documents que vous ne verrez qu’une fois écritures cachées, livres enfermés, livres abîmés… Les livres vous dévoilent leurs plus grands secrets !

Venez participer à la visite guidée de l’exposition par Cindy Landry, restauratrice du patrimoine à Salins-les-Bains.

Limité à 20 personnes .

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

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English : Les livres se délivrent

L’événement Les livres se délivrent Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA