L’Homme qui rétrécit Salle cinéma (médiathèque) Salins-les-Bains

L’Homme qui rétrécit

Salle cinéma (médiathèque) 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

L’Ecran Mobile vous propose

L’HOMME QUI RÉTRÉCIT

De Jan Kunen

Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard

Aventure, science fiction

France, Belgique 1h40

L’homme qui rétrécit, nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson, nous entraine dans le sillage de Paul, un homme ordinaire, qui partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Elise, et leur fille Mia. Lors d’une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué. Dès lors, Paul rétrécit inexorablement, sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi ni lui être d’aucun secours.

Écran Mobile est un réseau de cinéma itinérant mutualiste de 24 lieux de diffusion en Franche-Comté. Art et Essai et labellisé

Jeune Public et Patrimoine & Répertoire, Écran Mobile propose un cinéma de qualité ouvert à tous. Il assure une diffusion auprès des territoires et des publics éloignés de l’offre traditionnelle et l’accompagne par des actions d’éducation à l’image et de médiation entre les œuvres et leurs publics.

Pour cela, le réseau Écran Mobile s’appuie sur des relais locaux (associations, collectivités locales, établissements scolaires…) dans chaque commune partenaire pour porter ce projet.

Écran Mobile est un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne Franche-Comté. .

Salle cinéma (médiathèque) 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 48 ecranmobile@laliguebfc.org

