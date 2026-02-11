Méditation guidée au handpan Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains
Méditation guidée au handpan Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains jeudi 5 mars 2026.
Méditation guidée au handpan
Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : 
Début : 2026-03-05 18:45:00
fin : 2026-03-05
Début : 2026-03-05 18:45:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Venez vivre un voyage sonore et vibratoire ! Laissez-vous porter par les sonorités envoûtantes du handpan pour un moment de relaxation profonde, de pleine conscience et de lâcher-prise.
Places limitées, sur inscription.
Apportez un plaid et un oreiller si vous souhaitez. .
Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 44 01 38 associationalthair@free.fr
English : Méditation guidée au handpan
