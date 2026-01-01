Bébés lecteurs Médiathèque Salins-les-Bains

Bébés lecteurs

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Gratuit

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31 11:15:00

2026-01-31

Lectures et comptines signées sur l’hiver et la neige.

Les doudous sont les bienvenus pour ce moment de lecture avec Elodie ! .

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

