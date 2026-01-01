Bébés lecteurs Médiathèque Salins-les-Bains
Bébés lecteurs Médiathèque Salins-les-Bains samedi 31 janvier 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31 11:15:00
Date(s) :
2026-01-31
Lectures et comptines signées sur l’hiver et la neige.
Les doudous sont les bienvenus pour ce moment de lecture avec Elodie ! .
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
English : Bébés lecteurs
