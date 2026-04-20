La Téméraire Salins-les-Bains
La Téméraire Salins-les-Bains dimanche 21 juin 2026.
Salins-les-Bains
La Téméraire
Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La 2eme Edtion de la Cyclosportive La Téméraire
Trois parcours d’exception (70 km, 110 km, 150 km), un départ à Salins-les-Bains et une arrivée légendaire au Mont Poupet.
Pourquoi
La Téméraire ?
> Un parcours inédit Découvrez le Jura comme jamais auparavant, entre cols, vallées et paysages grandioses.
> Une aventure historique et sportive Revivez l’épopée de Charles le Téméraire en relevant un défi à la hauteur de son nom.
> Une ambiance conviviale Profitez d’une organisation de qualité, pensée par et pour des amoureux du cyclisme.
> Un défi pour tous Que vous soyez amateur ou expert, La Téméraire propose plusieurs niveaux de parcours pour répondre aux attentes de chacun. .
Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté teamdessalines@gmail.com
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English : La Téméraire
L’événement La Téméraire Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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