Salins-les-Bains

La Téméraire

Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La 2eme Edtion de la Cyclosportive La Téméraire

Trois parcours d’exception (70 km, 110 km, 150 km), un départ à Salins-les-Bains et une arrivée légendaire au Mont Poupet.

Pourquoi

La Téméraire ?

> Un parcours inédit Découvrez le Jura comme jamais auparavant, entre cols, vallées et paysages grandioses.

> Une aventure historique et sportive Revivez l’épopée de Charles le Téméraire en relevant un défi à la hauteur de son nom.

> Une ambiance conviviale Profitez d’une organisation de qualité, pensée par et pour des amoureux du cyclisme.

> Un défi pour tous Que vous soyez amateur ou expert, La Téméraire propose plusieurs niveaux de parcours pour répondre aux attentes de chacun. .

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté teamdessalines@gmail.com

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English : La Téméraire

L’événement La Téméraire Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA