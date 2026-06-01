Fête de la musique à Salins Salins-les-Bains
Fête de la musique à Salins Salins-les-Bains samedi 20 juin 2026.
Salins-les-Bains
Fête de la musique à Salins
Place du Pardessus Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à Salins de 16h à 21h.
Au programme
16h Les Violons du Jura
17h BatuKa’Sa
17h30 Projet Chant dans les écoles par les élèves d’Olivet et l’AMS
18h30 Chorale de Saint-Anatoile
19h30 Concert des Oldies Music
21h DJ Set par DJ Yohan P
Buvette et petite restauration sur place au profit de l’ Association Musicale Salinoise et Les P’tits Eco’Loups. .
Place du Pardessus Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 84 74 animation@mairie-salinslesbains.fr
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English : Fête de la musique à Salins
L’événement Fête de la musique à Salins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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