Fête de la musique à Salins Salins-les-Bains samedi 20 juin 2026.

Salins-les-Bains

Fête de la musique à Salins

Place du Pardessus Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Salins de 16h à 21h.

Au programme

16h Les Violons du Jura

17h BatuKa’Sa

17h30 Projet Chant dans les écoles par les élèves d’Olivet et l’AMS

18h30 Chorale de Saint-Anatoile

19h30 Concert des Oldies Music

21h DJ Set par DJ Yohan P

Buvette et petite restauration sur place au profit de l’ Association Musicale Salinoise et Les P’tits Eco’Loups. .

Place du Pardessus Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 84 74 animation@mairie-salinslesbains.fr

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English : Fête de la musique à Salins

L’événement Fête de la musique à Salins Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA