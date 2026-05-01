Illustration avec Florian Pigé Médiathèque Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Illustration avec Florian Pigé

Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Atelier enfant avec l’illustrateur Florian Pigé, dans le cadre du Festival Littéraire Dé-Lire en Revermont

Promenade nocturne dessine ton petit fantôme sur sa biche durant une promenade nocturne.

Un atelier proposé dans le cadre du Festival Dé-Lire en Revermont.

Table de vente par la Librairie Le Hamac.

Diplômé de l’école Emile Cohl, Florian Pigé est auteur-illustrateur. Il publie son premier album, Tout là-haut, aux éditions HongFei. Puis paraissent Chut ! et Bulle d’été, des albums très personnels. Il travaille souvent des compositions contemplatives et accorde beaucoup d’importance aux effets de matière et de lumières. Son dernier album, Nuit blanche, remporte le Prix d’illustration de la Foire de Bologne.

A partir de 6 ans, sur inscription.

Mezzanine accès sans ascenseur .

Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

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English : Illustration avec Florian Pigé

L’événement Illustration avec Florian Pigé Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA