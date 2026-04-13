Salins-les-Bains

L’Escapade marchez, dégustez, vibrez

Salins-les-Bains Jura

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre du Festival de la Randonnée organisé par l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

Tout public

Envie de de partager un moment convivial et de découvrir le patrimoine de la ville du sel ? L’Escapade est l’événement idéal pour petits et grands ! Cette randonnée familiale vous invite à vivre une expérience unique mêlant lieux insolites, plaisir et bonne humeur.

Au programme un parcours accessible de 5 km avec 100 m de dénivelé, parfait pour tous les niveaux. Classée facile, cette randonnée d’environ 1h30 vous permettra de profiter pleinement du patrimoine salinois en marchant à votre rythme.

Le départ se fera à partir de 17h depuis Salins-les-Bains, avec plusieurs créneaux disponibles au moment de l’inscription.

Pour s’adapter à toutes les envies, c’est à vous de choisir quelle formule vous convient le mieux !

Distance 5km (100m de dénivelé)

Difficulté Facile

Durée 1h30 (rando)

Prix 3 formules au choix

>Randonnée seule

de 18 ans 15€

12–18 ans 5€

Moins de 12 ans gratuit

>Randonnée + repas

de 18 ans 35€

Moins de 18 ans 20€

> Repas seul

de 18 ans 25€

Moins de 18 ans 15€

Réservation auprès de l’association Triangle d’Or Jura Foot.

LE FESTIVAL DE LA RANDONNEE

Avec plus de 600 kilomètres de chemins de randonnée, Arbois Poligny Salins Coeur du Jura est la destination rêvée pour les randonneurs de tous niveaux. Avec ses reliefs de moyenne montagne, notre territoire offre en effet des parcours accessibles à tous. Pour mieux les faire connaître, l’Office de tourisme a décidé de créer un festival de randonnée.

-Annulation

En cas d’annulation de la part du client, moins de 48h avant la date de la randonnée, aucun remboursement ne sera possible.

L’Office du Tourisme Coeur du Jura se réserve le droit de modifier ou annuler un parcours en cas de conditions météorologiques très défavorables ou si un impératif de dernière minute l’y contraint. À cette condition, l’Office du tourisme Coeur du Jura s’engage à rembourser le client.

Pour plus de détails sur les conditions d’annulation, se référer aux Conditions Générales de Vente présentes sur dans votre mail de confirmation ou sur www.coeurdujura-tourisme.com.

-Consignes de sécurité

Animaux non admis

Respecter les consignes données par le ou les accompagnateurs avant chaque randonnée, bien préparer son sac prévoir de l’eau, un en-cas, des chaussures de marche et des vêtements adaptés, et un pique-nique pour les randonnées à la journée.

Pour des raisons de sécurité, toute personne qui se présente sans chaussures adaptées à la randonnée à laquelle il souhaite participer, pourra se voir refuser l’accès à celle-ci par les encadrants.

-Assurances

Toute personne participant au Festival s’engage à contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile et les accidents corporels.

-Charte du randonneur responsable

→ Respecter la réglementation en vigueur

→ Rester sur les chemins balisés

→ Rapporter et trier ses déchets

→ Rester silencieux pour ne pas perturber/effrayer la faune

→ Ne pas surestimer sa forme physique

→ Fermer les barrières et clôtures après votre passage

→ Privilégier le covoiturage et se garer dans des endroits prévus à cet effet

→ Dans les espaces fragiles (grottes, rivières, cascades, lisières de forêts…), ne pas cueillir ou arracher de plantes, celles-ci peuvent être protégées, ne cherchez pas le contact rapproché avec la faune sauvage .

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 03 29 triangledor.foot@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Escapade marchez, dégustez, vibrez

L’événement L’Escapade marchez, dégustez, vibrez Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA