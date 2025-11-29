Artemus Philem0ne Le Commerce Salins-les-Bains

Artemus Philem0ne

Le Commerce 43 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29



2025-11-29

Repas concert autour du beaujolais au Bistrot le Commerce

Formule repas hors boisson

– Velouté de légumes (pour faire chabrot)

– Camembert au four, pomme de terre, charcuteries

– Entremets spéculos, caramel

Genre: Chanson française rock

Sur réservation uniquement .

