Artemus Philem0ne Le Commerce Salins-les-Bains samedi 29 novembre 2025.
Le Commerce 43 Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Repas concert autour du beaujolais au Bistrot le Commerce
Formule repas hors boisson
– Velouté de légumes (pour faire chabrot)
– Camembert au four, pomme de terre, charcuteries
– Entremets spéculos, caramel
Genre: Chanson française rock
Sur réservation uniquement .
Le Commerce 43 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 64 84
