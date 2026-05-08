Ten Miles Ahead La Grande Saline Salins-les-Bains
Ten Miles Ahead La Grande Saline Salins-les-Bains samedi 16 mai 2026.
Salins-les-Bains
Ten Miles Ahead
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 6 – 6 – 6.5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:15:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert rock folk
Laissez-vous captiver par l’univers de Ten Miles Ahead, un trio folk venu de Besançon, le temps de deux sessions acoustiques intimistes. Une occasion unique de vibrer au son de leurs mélodies et de partager une parenthèse musicale authentique et chaleureuse. .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : Ten Miles Ahead
L’événement Ten Miles Ahead Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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