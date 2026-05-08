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Ten Miles Ahead La Grande Saline Salins-les-Bains

Ten Miles Ahead La Grande Saline Salins-les-Bains samedi 16 mai 2026.

Lieu : La Grande Saline

Adresse : 3 Place des Salines

Ville : 39110 Salins-les-Bains

Département : Jura

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 6 6 6.5 Tarif réduit Tarif réduit

Salins-les-Bains

Ten Miles Ahead

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6.5 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:15:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Concert rock folk
Laissez-vous captiver par l’univers de Ten Miles Ahead, un trio folk venu de Besançon, le temps de deux sessions acoustiques intimistes. Une occasion unique de vibrer au son de leurs mélodies et de partager une parenthèse musicale authentique et chaleureuse.   .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92  accueil@grande-saline.com

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English : Ten Miles Ahead

L’événement Ten Miles Ahead Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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