Ten Miles Ahead La Grande Saline Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Ten Miles Ahead

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:15:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert rock folk

Laissez-vous captiver par l’univers de Ten Miles Ahead, un trio folk venu de Besançon, le temps de deux sessions acoustiques intimistes. Une occasion unique de vibrer au son de leurs mélodies et de partager une parenthèse musicale authentique et chaleureuse. .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : Ten Miles Ahead

L’événement Ten Miles Ahead Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)