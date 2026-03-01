Furcy, né libre Salle cinéma (médiathèque) Salins-les-Bains

Furcy, né libre

Salle cinéma (médiathèque) 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Début : 2026-03-16 14:30:00

2026-03-16

L’Ecran Mobile et la Cabiotte vous propose

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits. Inspiré d’une histoire vraie.

Librement adapté du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui.

Réalisé par Abd Al Malik

Avec Romain Duris, Ana Girardot, Makita Samba

Nationalité France

Biopic drame, 1h48

QUI SOMMES-NOUS ?

Écran Mobile est un réseau de cinéma itinérant mutualiste de 24 lieux de diffusion en Franche-Comté. Art et Essai et labellisé

Jeune Public et Patrimoine & Répertoire, Écran Mobile propose un cinéma de qualité ouvert à tous. Il assure une diffusion auprès des territoires et des publics éloignés de l’offre traditionnelle et l’accompagne par des actions d’éducation à l’image et de médiation entre les œuvres et leurs publics.

Pour cela, le réseau Écran Mobile s’appuie sur des relais locaux (associations, collectivités locales, établissements scolaires…) dans chaque commune partenaire pour porter ce projet.

Écran Mobile est un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne Franche-Comté. .

