Plantes comestibles et toxiques Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains

Plantes comestibles et toxiques

Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Sortie balade animée par Corps et Plantes ( 06 28 10 96 69)

Proposée par l’association Althaïr

Et si votre prochaine salade se trouvait juste sous vos pieds ?

Mais attention … entre une herbe délicieuse et une plante toxique, la différence tient parfois à un petit détail. .

Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 associationalthair@free.fr

