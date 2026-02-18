Plantes comestibles et toxiques Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains
Plantes comestibles et toxiques Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains samedi 11 avril 2026.
Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains Jura
Tarif : 15 EUR
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
2026-04-11
Sortie balade animée par Corps et Plantes ( 06 28 10 96 69)
Proposée par l’association Althaïr
Et si votre prochaine salade se trouvait juste sous vos pieds ?
Mais attention … entre une herbe délicieuse et une plante toxique, la différence tient parfois à un petit détail. .
+33 6 28 10 96 69 associationalthair@free.fr
