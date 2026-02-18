Plantes comestibles et toxiques Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains

Plantes comestibles et toxiques Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains samedi 11 avril 2026.

Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00

Sortie balade animée par Corps et Plantes ( 06 28 10 96 69)
Proposée par l’association Althaïr

Et si votre prochaine salade se trouvait juste sous vos pieds ?
Mais attention … entre une herbe délicieuse et une plante toxique, la différence tient parfois à un petit détail.   .

Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69  associationalthair@free.fr

