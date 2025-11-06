Apéro avec V.U.E. La Grande Saline Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Apéro avec V.U.E.

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Parole de saunière

Des secrets du patrimoine mondial aux saveurs du Jura, suivez Jehanne Meurdesoif dans une visite guidée costumée. Après cette immersion, place à la convivialité avec la cocotte Made in Franche-Comté pour déguster le meilleur des spécialités jurassiennes dans une ambiance chaleureuse.

Sur réservation.

V.U.E LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE

Les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté ont imaginé ces soirées exclusives pour mieux faire comprendre l’intérêt particulier de certains lieux culturels et naturels qui nécessitent leur préservation en tant qu’élément du patrimoine de l’humanité tout entière et justifie leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. L’occasion de partager leurs valeurs universelles avec le public et d’exprimer le caractère singulier de leurs lieux, expressions du génie humain. .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : Apéro avec V.U.E.

L’événement Apéro avec V.U.E. Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)