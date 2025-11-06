Apéro avec V.U.E. La Grande Saline Salins-les-Bains
Apéro avec V.U.E. La Grande Saline Salins-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Salins-les-Bains
Apéro avec V.U.E.
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Parole de saunière
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La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : Apéro avec V.U.E.
L’événement Apéro avec V.U.E. Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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