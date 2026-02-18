Parent-enfant Place des Alliés Salins-les-Bains

Parent-enfant

Place des Alliés Local Althaïr Salins-les-Bains Jura

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 11:00:00

2026-03-14

Stage parent-enfant

Venez expérimenter un atelier de danse libre en famille !

Laissez vous guider par des propositions de jeux d’observation, de coordination, d’imagination et de détente.

Enfants bienvenus à partir de la marche (bébés portés également).

Animé par Marion Henry

Proposé par l’association Althaïr .

Place des Alliés Local Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 44 01 38 associationalthair@free.fr

