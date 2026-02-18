Parent-enfant Place des Alliés Salins-les-Bains
Place des Alliés Local Althaïr Salins-les-Bains Jura
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 11:00:00
2026-03-14
Stage parent-enfant
Venez expérimenter un atelier de danse libre en famille !
Laissez vous guider par des propositions de jeux d’observation, de coordination, d’imagination et de détente.
Enfants bienvenus à partir de la marche (bébés portés également).
Animé par Marion Henry
Proposé par l’association Althaïr .
Place des Alliés Local Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 44 01 38 associationalthair@free.fr
